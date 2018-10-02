Aydın Kuşadası'nda asayiş uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında, "dur" ihtarına uymayan bir otomobil kaçtı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki E.E ve İ.S gözaltına alındı. Araçtaki aramada 540 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Soğucak Mahallesi'nde bir villadan gerçekleştirilen hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.G ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aranan hükümlü yakalandı

Kent merkezinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin cezaevi firarisi G.T. olduğu ve hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA