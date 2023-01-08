52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı.

Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından darbedildi.

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.