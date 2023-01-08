Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te aracına binen 3 yolcu tarafından darbedilen taksi şoförü hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alındı.
52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı.
Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından darbedildi.
Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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