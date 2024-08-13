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Türkiye
İHA 13.08.2024 14:54

Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü dükkana daldı

Bursa'da, aracın hakimiyetini kaybeden sürücünün dükkana çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine dükkana daldı.

Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken aracın çarptığı iş yeri zarar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Genelde ben aracın vurduğu yerde otururdum"

Dükkanı zarar gören iş yeri sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor" dedi.

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