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Türkiye
AA 19.07.2023 15:38

Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Antalya'da 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğu açıklandı.

Antalya'ya 18 günde 1,5 milyon turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini hatırlatarak, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini aktardı.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihiyle dört mevsim turizm imkanı sunduklarını ifade eden Yazıcı, kentin sezona iyi bir giriş yaptığına değindi.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kentimizi 2022'de 1 Ocak-18 Temmuz'da hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret etmişti. Bu yılın aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 turist geldi ve yüzde 24 artış gerçekleşti. 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olurken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizmde 'rekorlar yılı' olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti."

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