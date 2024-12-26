Antalya'nın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerinde kar

Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Dün yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi de Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe tamamen açıldı.
Yoğun kar nedeniyle dün akşam trafiğe kapatılan Kaş ilçesindeki Kuruovabeli'nde de ulaşım sağlanıyor.
Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.