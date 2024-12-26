Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.12.2024 10:52

Doğu buz kesti

Doğu'da soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı, Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı.

Doğu buz kesti

Ağrı'da gece başlayan yoğun sis, sabaha doğru etkisini kaybetti.

Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, ağaçları da kırağı kapladı.

Bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne branda örttü.

Doğu buz kesti

Kars'ta buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta da birçok sulak alan dondu, bazı göllerin çevresinde buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da ise soğuk ve sis nedeniyle buzlanma ile yoğun kırağı oluştu.

Doğu buz kesti

Çıldır Gölü'nün kalınlaşan buz tabakası üzerine çıkanlar gezinti yaptı.

Göle ilçesinde de sis ve soğuk hava etkisini gösterdi. İlçede bazı vatandaşlar, soğuktan etkilenen kuşlara yem dağıttı.

Doğu buz kesti

ETİKETLER
Ağrı Kars Ardahan
Sıradaki Haber
THY'nin seferlerine olumsuz hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
TBMM'den bir heyet, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecek
11:25
Fransa basını: Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek
11:16
Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,13 arttı
11:14
Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında gündem: Marmara Denizi'ndeki kirlilik
11:10
Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınında 66 bin hektar alan kül oldu
11:10
'Sıla Bebek' davasında 5 sanık hakim karşısında
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
Vatanına dönen Suriyeli doktor, hayatının en güzel anlarını yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ