Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'nın içme suyu kaynağı çöplüğe döndü
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın en önemli içme suyu kaynağındaki kirlilik havadan ve su altından görüntülendi. Su altında alkol kutusu, cam ve plastik şişe, üzerinde ise poşet ve ambalaj atıkları kameralara yansıdı.
Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik görenleri ürpertti.
Muratpaşa Belediyesi ekipleri ile Akdeniz Üniversitesi çevre gönüllüleri bu kirliliğe duyarsız kalmadı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler bir taraftan göletin çevresindeki atıkları temizledi. Bir taraftan da dalgıç ekipler su altında temizlik yaptı.
Göletten çıkarılanlar "pes" dedirtti
Kırkgöz Göleti'nin 6 ay önce de temizlendiği öğrenildi. Toplanan atıklar kirliliği bir kez daha gözler önüne serdi.
[Fotoğraf: İHA]
Sudaki tüm kirliliğe karşı bir su kaplumbağasının yaşam mücadelesi de kameralara yansıdı.
Etiketler: Antalya Akdeniz Üniversitesi
Sıradaki Haber
İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz