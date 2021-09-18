Antalya'nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik görenleri ürpertti.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri ile Akdeniz Üniversitesi çevre gönüllüleri bu kirliliğe duyarsız kalmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler bir taraftan göletin çevresindeki atıkları temizledi. Bir taraftan da dalgıç ekipler su altında temizlik yaptı.

Göletten çıkarılanlar "pes" dedirtti

Kırkgöz Göleti'nin 6 ay önce de temizlendiği öğrenildi. Toplanan atıklar kirliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sudaki tüm kirliliğe karşı bir su kaplumbağasının yaşam mücadelesi de kameralara yansıdı.