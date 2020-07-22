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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisindeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 uçak, 1 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Yangın 12.40 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: antalya aksu orman yangınıSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:11
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