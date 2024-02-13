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Türkiye
TRT Haber 13.02.2024 15:41

Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat Çarşamba günü 5 merkez ilçemiz Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir."

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Kreş ve gündüz bakımevlerinin de 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Yine kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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