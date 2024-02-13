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Türkiye
TRT Haber 13.02.2024 13:18

Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi

Antalya'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen 989 vatandaş tahliye edildi. Bakan Yerlikaya sağanağın vurduğu kentte, 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıçla müdahale edildiğini açıkladı.

Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi

5 ilçede eğitime ara verildi

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi

989 vatandaş tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, su baskınlarının yaşandığı Antalya'da 248 personelin görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca kentte, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi.

Yerlikaya, bakan yardımcısı ve AFAD başkan yardımcılarının bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi

989 vatandaşın sel nedeniyle tahliye edildiğini söyleyen Yerlikaya, "İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya’mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

3 ile turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'ya turuncu kodlu uyarı yaptı. Bu şehirlerde sağanak yağışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum" mesajını paylaştı.

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Antalya Sel Sağanak Ali Yerlikaya
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