Tel Aviv yönetimi, yerel hava yollarından "İsraillilerin uçakla yurt dışına çıkışına izin vermemelerini" istedi

Haaretz gazetesindeki habere göre, İran ile çatışmaların sürdüğü İsrail'de, İsrail vatandaşlarının yurt dışına uçakla çıkmalarını zorlaştıracak bir adım atıldı.

Tel Aviv yönetiminin, yurt dışında mahsur kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakları, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşların kullanmasına izin verilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği belirtildi.

Bu kararın, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki aşırı kalabalık ve ayrılmayı bekleyen yolcular arasında toplu can kaybı riski yaşanabileceği endişesiyle alındığı ileri sürüldü.

100 ila 200 bin arasında İsrailli yurt dışında kaldı

Haberde ayrıca İsrail'in İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan olaylar nedeniyle 100 ila 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı kaydedildi.

Bu İsraillilerin ülkelerine getirilmesi için Tel Aviv yönetiminin tahliye uçuşları yapmayı planladığı ifade edildi.

Ayrıca, tahliye uçuşlarının, 19 Haziran'dan önce başlamasının beklenmediği aktarıldı.

Tahliye için belirlenen plan doğrultusunda İran'ın misillemeleri nedeniyle uçuşların kısıtlı sayıda yapılacağı ve günde ortalama 5 bin kişinin ülkelerine geri getirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Haaretz, 100 ila 200 bin arasında İsraillinin yurt dışında kalması nedeniyle tahliyelerin 3 haftadan fazla zaman alabileceğine işaret etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.