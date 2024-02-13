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Türkiye
AA 13.02.2024 12:35

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.02.2024 En düşük En yüksek
Hakkari KKY -5 -1
Kartalkaya KY -2 -1
Sarıkamış KKY -3 3
Palandöken KKY -4 0
Ergan KKY -1 2
Erciyes KY -2 3
Kartepe KY 1 2
Uludağ KY 0 0
Çambaşı Y 3 6
Yıldıztepe KY 0 4
Mersivan KY -11 -5
Yalnızçam KKY -4 5
Ilgaz KKY -1 4
Yıldız Dağı Y 3 5
Zigana KY -1 7
Kop KKY 0 4
Denizli KY -4 3
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

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