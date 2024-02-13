Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi

Evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Samet Güdük için Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Adana Demirspor atkısı bırakılan Güdük'ün tabutuna, yakınları ve sevenleri karanfiller attı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Güdük'ün eşi Duygu, çocuklarından Demir, annesi Aysel, babası İsmail Güdük ile yakınları ve mesai arkadaşları törende üzüntü yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende, Samet Güdük'ün bir çalışan değil kardeşleri, yoldaşları, güzel bir insan olduğunu söyledi.

Güdük'ün Adana'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağına, Adana Demirspor'a ve görevine aşık olduğunu ifade eden Karalar, "Ne yazık ki menfur bir saldırıyla kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Sabah Emniyet Müdürümüze uğradım. Dedim ki 'Bu bir alışveriş, bir borç-alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil'. Bu başka bir şey." diye konuştu.