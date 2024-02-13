Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.02.2024 15:27

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi

Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün cenazesi toprağa verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi
[Fotograf: AA]

Evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Samet Güdük için Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Adana Demirspor atkısı bırakılan Güdük'ün tabutuna, yakınları ve sevenleri karanfiller attı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Güdük'ün eşi Duygu, çocuklarından Demir, annesi Aysel, babası İsmail Güdük ile yakınları ve mesai arkadaşları törende üzüntü yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende, Samet Güdük'ün bir çalışan değil kardeşleri, yoldaşları, güzel bir insan olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güdük'ün Adana'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağına, Adana Demirspor'a ve görevine aşık olduğunu ifade eden Karalar, "Ne yazık ki menfur bir saldırıyla kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Sabah Emniyet Müdürümüze uğradım. Dedim ki 'Bu bir alışveriş, bir borç-alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil'. Bu başka bir şey." diye konuştu.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Bodrum'da 'Kızıl Cin' fotoğraflandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Turgut Altınok: Ankara'da 5 yıl, boş yıl oldu
16:29
UNRWA Genel Komiseri: Artık Refah'ta kesinlikle güvenli bir yer yok
16:29
Filistin kökenli Alman vatandaşı çift, MİT operasyonuyla Gazze'den çıkarıldı
16:24
Güney Afrika'dan UAD'e İsrail için tüm yetkisini acil kullanması başvurusu
16:18
CHP'nin 125 seçim bölgesinde daha adayları belli oldu
16:15
ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 68'e çıktı
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 68'e çıktı
FOTO FOKUS
ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı
ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ