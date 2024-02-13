Antalya'da sel can aldı

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı.

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya'daki yağışla ilgili basın açıklaması yapıyor. https://t.co/WkspArrNBU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2024

2 bini aşkın personel görev yapıyor

Karaloğlu, çevre illerden Antalya'ya destek ekip gönderildiğini ifade etti. Karaloğlu, "Bölgeye sevk edilen toplam personel sayısı 2131'dir. Tahliye işlerimiz devam ediyor. Yağmurdan bu yana kadar 112'ye gelen ihbar sayısı 3500 civarıdır. İhbarların tamamına hızlı şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. 989 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bölgeye ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 20 milyon lira yardım ödeneği gönderildiğini ifade eden Karaloğlu, "Ulaşımda şu anda herhangi bir sorun yok. Kemer-Kumluca karayolunda heyelanlar oluştu. Elektrik noktasında kısmı sorunlar yaşanıyor. 13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü" şeklinde konuştu.