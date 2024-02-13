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Türkiye
AA 13.02.2024 13:42

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 93'ü tamamlandı

Ordu'da yapımı süren, 28 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu 987 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 93'ü tamamlandı.

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 93'ü tamamlandı

Ordu Üniversitesi’nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Yapım çalışmalarının da devam ettiği Ordu Çevre Yolu’nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak.

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen hastanede 1020 adet de sismik izolatör bulunuyor.

"Bölgenin en güzel hastanesi olacak"

Şehir Hastanesi’ni değerlendiren vatandaşlardan Mesut Zengin, "Çok güzel bir yatırım. Ordu için bundan güzel bir yatırım ancak özellikle bu hastaneyi istemeyenler de var. Onlar gelip görsünler. Eskiden burada çakal bile gezmezdi, şimdi çakalın gezmediği yerde hastane var. Ordu için çok büyük bir ihtiyaçtı. Mevcut hastaneler artık yetmiyordu. Burası sadece Ordu’ya değil çevre illere de hizmet verecek. Bir yanı çevre yolu, bir yanı hastane, bundan daha güzel yatırım olmaz" dedi.

Hasan Ertaş isimli vatandaş hastanenin büyük bir bölümünün tamamlandığını ifade ederek, "Çok güzel bir hastane ve yatak sayısı da fazla. Bölgenin en güzel hastanesi olacak. Memleketimizde ihtiyaç da çok vardı. Zaten büyük kısmı da tamamlandı. Bu yıl açılır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hastanenin yapıldığı mahalle sakinlerinden Cahit Zengin ise mevcut hastanelerde randevuların zorlaştığını söyledi.

Zengin, "Ordu için adeta velinimet. Burası çevre yolunun da kenarında, Ordu ve Türkiye için çok büyük bir yatırım. Kaba inşaatının yüze 90’dan fazla olduğunu biliyorum. Bu hükumetin bunu bitireceğine inanıyorum. Ordu’ya havalimanı yapılmaz dediler yapıldı, hastane olmaz dediler oldu, çevre yolu olmaz dediler o da yapılıyor" şeklinde konuştu.

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Ordu Şehir Hastaneleri
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