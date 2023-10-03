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Türkiye
AA 03.10.2023 09:07

Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü park halindeki kamyona çarptı. Yaşanan trafik kazasında İsviçreli turist hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Hamit Şahin'in kullandığı tur minibüsü, Antalya-Alanya D400 kara yolu Akçaalan Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Meyer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 İsviçreli turisti, Manavgat'taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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