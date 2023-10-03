Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye genelinde "Kahramanlar" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında,
8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı.
13 bin 440 personel katıldı
Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan
960 tim ve toplam 13 bin 440 personel katıldı.
Operasyon kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli gözaltına alındı.
PKK'nın istihbarat yapılanmasına da darbe
Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonlarda ise Mardin, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Şırnak, Kocaeli olmak üzere 16 ilde 55 şüpheli yakalandı.
BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa