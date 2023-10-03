Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 03.10.2023 06:33

Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı

Türkiye genelinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün istihbarat yapılanmasını da hedef alan operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye genelinde "Kahramanlar" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında,
8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı.

Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı

13 bin 440 personel katıldı

Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan
960  tim ve toplam 13 bin 440 personel katıldı.

Operasyon kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu: 67 gözaltı

PKK'nın istihbarat yapılanmasına da darbe

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli operasyonlarda ise Mardin, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Şırnak, Kocaeli olmak üzere 16 ilde 55 şüpheli yakalandı.

 

ETİKETLER
MİT Son Dakika Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Tırın patlayan tekerinden fırlayan jant kazaya neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma
09:37
7 ilde suç örgütü operasyonu: 22 tutuklama
09:36
Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek
09:07
Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 11 yaralı
08:54
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
08:28
Karadağ'ın en tembeli kim olacak? Yatma yarışmasında 46 gün geride kaldı
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı
FOTO FOKUS
İngiltere'de patlama meydana geldi
İngiltere'de patlama meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ