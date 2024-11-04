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Türkiye
AA 04.11.2024 22:05

Antalya'da tek katlı evde yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da tek katlı evde yangın
[Fotograf: AA]

Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta tek katlı evde yangın çıktığını ve bir kadının içeride olduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde misafir olarak bulunduğu öne sürülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından ölen kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da tek katlı evde yangın

Görgü tanıklarından isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadının çığlıklarını duyduk, dışarıya çıktık. Evin içi bir anda alevlerle kaplandı. Elimizden geleni yaptık, müdahale ettik ama kurtaramadık." dedi.

İkamet sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

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