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Türkiye
AA 04.11.2024 20:44

Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyesi ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.

Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Bucak Mahallesi'nde 2 kişilik ailenin yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Şikayetler üzerine adrese giden ekipler, evde biriken çöplerin boşaltılması için çalışma başlattı.

Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Temizlik İşleri Müdürlüğünün iş makinesiyle destek verdiği, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin içi ve çevresinden uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ekipler, çöplerin çıkartılmasının ardından ev ve çevresinde ilaçlama yaptı.

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