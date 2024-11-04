Az Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2024 20:19

Telefonla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 11 cep telefonu, 7 sim kart ve sim kart bloğu ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Zanlıların 10 kişiyi 3 milyon 350 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:25
Ankara'da 2 minibüs çarpıştı: 21 yaralı
21:20
THY yılın üçüncü çeyreğinde 24,5 milyon yolcu taşıdı
20:47
Ordu'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
20:21
Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
19:27
Hava Kuvvetleri'ne pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
19:07
Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandı
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı
FOTO FOKUS
Çorum'da patlamanın oluşturduğu hasar havadan görüntülendi
Çorum'da patlamanın oluşturduğu hasar havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ