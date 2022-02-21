Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Z.Y, Meydan Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde bulunan otomobilin içine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği otomobilin içindeki H.K. ve M.U. ile dışarda duran E.E, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine, M.U ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan Z.Y, polis tarafından yakalandı.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 21:53
- 21:51
- 21:44
- 21:56
- 21:53
Sıradaki Haber
Devrilen tırdaki atıklar yola saçıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz