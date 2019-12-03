Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Turizm Caddesi'nde 51 yaşındaki E.Ç. idaresindeki 07 C 82354 plakalı servis midibüsü ile 41 yaşındaki İngiliz vatandaşı Abdul Kabır Farıd'ın kullandığı 01 BLC 49 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdul Kabır Farıd, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, otomobilde bulunan 15 yaşındaki oğlu Mohammed Kabır Farıd ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası servis şöförü E.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Baba ve oğluna ait cenazeler özel bir hastane ile Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA