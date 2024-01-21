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Türkiye
AA 21.01.2024 14:44

Antalya'da sahilde ceset bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.

Antalya'da sahilde ceset bulundu
[Temsili Fotoğraf]

Kemerağzı Mahallesi'nin sahilinde bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Balık tutarken cesedi gören Deniz Güneş, gazetecilere, denize oltasını attıktan sonra yanında bir şey fark ettiğini söyledi.

Yerdekini ilk başta kütük sandığını anlatan Güneş, "Biraz daha yaklaşınca ceset olduğunu fark ettim. Koşarak babamın yanına gittim ve 'Baba burada ceset var ama tam emin değilim. Kütük de olabilir cansız manken de olabilir.' dedim. Sonra babamla yakından bakınca ceset olduğunu anladık ve polise haber verdik." dedi.

Son 5 günde 6 ceset sahile vurdu

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde 17 Ocak'ta sahilinde başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Dün ise Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen bir ceset kıyıya vurmuştu.

Cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken tekneleri batan düzensiz göçmenlere ait olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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