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Türkiye
AA 21.01.2024 14:24

Denizli'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde takla atan otomobilde çıkan yangın sonucu sürücü ile torunu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

R.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekke Mahallesi yakınlarında takla attı.

Kazada sürücü R.M. ile aynı ismi taşıyan torunu R.M. araçta sıkıştı.

Arka koltuktaki sürücünün kızı M.M. ve diğer torunu D.M. çıktıktan sonra otomobil alev aldı.

Denizli'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araçta dede ve torununun cesetlerine ulaşıldı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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