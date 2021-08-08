Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da rüzgarda savrulan tabela can aldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde rüzgarda savrulan tabela yürüyüş yapan kadının kafasına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'ndeki restorana ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tabela, rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına çarptı.
Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Menki, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
Evli ve bir çocuk annesi Menki'nin naaşının Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: Antalya
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