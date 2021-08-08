Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz'de de etkili olacak sağanak için Samsun ve Ordu'ya turuncu uyarı verildi.

Sarı ve turuncu "gök gürültülü sağanak" uyarısı verilen iller şöyle:

Sarı uyarı: Amasya, Bolu, Çorum, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Düzce

Turuncu uyarı: Samsun, Ordu

Sel ve doluya dikkat

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Öte yandan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde eseceği belirtildi.

İlçede, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre olacak. Hava da sağanak yağışlı olacak.

Açıklamada, "Bugün saat 09.00 itibarıyla gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Şile'de dün de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı.