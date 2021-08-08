Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şile'de denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde eseceği belirtildi.
İlçede, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre olacak. Hava da sağanak yağışlı olacak.
Açıklamada, "Bugün saat 09.00 itibarıyla gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
Şile'de dün de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı.
Etiketler: İstanbul
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