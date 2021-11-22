Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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