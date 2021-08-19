Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ormanlık alan ve tarım arazilerinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alan ve tarım arazilerinde başlayan yangın havadan ve karadan 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Çatlı Mahallesi'ndeki ormanlık alan ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 15 arazöz, 50 yangın söndürme işçisi, itfaiye ekipleri ve üç helikopter müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangınla ilgili 1 gözaltı
Yangın, havadan ve karadan yoğun çalışma sonucu söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
İlk tespitlere göre 14 dönüm kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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