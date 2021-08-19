Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan aranan S.D'nin Çağlayancerit ilçesinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Kahramanmaraş
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