Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumluca'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alan ve tarım arazilerinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 14 dönüm kızılçam ormanı ve tarım arazisi zarar gördü.
Çatlı Mahallesi'ndeki ormanlık alan ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 15 arazöz, 50 yangın söndürme işçisi, itfaiye ekipleri ve üç helikopter müdahale etti.
Yangın, havadan ve karadan yoğun çalışma sonucu söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
İlk tespitlere göre 14 dönüm kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Orman Yangını Antalya
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