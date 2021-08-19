Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen ilçeler Bozkurt ve Abana oldu. O ilçelerde etkili olan sel sonrası Ezine çayı taştı.

Tonlarca ağırlıktaki birçok araç metrelerce sürüklendi, hasar gördü, hurdaya çıktı.

Selde zarar gören arabalar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriliyor. Kampın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor.

Araçlar hasar tespiti için bekletiliyor

Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve modeli belirlenen arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor. Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor.

Kaskosu olmayan arabalar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Çağla Öztürk / Mehmet Gençali