Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 3 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da bir kamyon ve bir depoda 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Saray ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında ve kamyondaki kişilere ait depoda arama yapan ekipler, 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron, 360 bin bandrollü makaron ile 622 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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