İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Saray ilçesinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında ve kamyondaki kişilere ait depoda arama yapan ekipler, 3 milyon 50 bin gümrük kaçağı makaron, 360 bin bandrollü makaron ile 622 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.