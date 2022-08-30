Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.