Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.05.2024 17:44

Engelli personele 'tuvalet' görevine tepki

Konya'da yerel seçim sonrası Yeniden Refah Partisi'ne geçen Emirgazi Belediyesi'nde yapılan görevlendirme gündem oldu. Yüzde 54 engelli raporu bulunan Nizam Batmaz'ın fen işleri bürosundan, umumi tuvalet önünde konulan masada görevlendirilmesi ile ilgili araştırma başlatıldı. AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan ise konuyu, TBMM'de gündeme taşıdı.

Seçim sonrası Konya Emirgazi Belediyesi, Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Belediyenin yaptığı görevlendirmeler tartışma konusu oldu.

Yüzde 54 engelli raporu olan Nizam Batmaz; Fen İşleri Başkanlığı'nda büro elemanıydı, parkta tuvalet önüne konulan masada görevlendirildi. Engelliler Haftası'nda yaşanan olayı AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı.

"Böyle bir zorlamaya tabi tutulmasını kabul etmek mümkün değil"

AK Parti Milletvekili Baykan, "Bir engelli personelinin bu noktada kayıp düşebileceği efendim zorlanacağı ve daha önce bu görevde bulunmamış olması ve AK Parti’ye oy vermiş olmasından dolayı böyle bir zorlamaya tabi tutulmuş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bu insan haklarına aykırıdır. Birkaç gündür bize ulaşan bilgiler yaptığımız görüşmeler hem Konya Valiliği ve ilgili Kaymakamlığın yetkileri çerçevesinde hem de insan hakları ve eşitlik kurumunun yetkileri çerçevesinde birtakım çalışmaların yapıldığı ifade edildi" diye konuştu.

"Efor sarf etmeyi gerektiren işlerde çalıştırılması mümkün değil"

Engelli personelin umumi tuvalet önünde görevlendirilmesi konusu mercek altında. Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan yaptığı yazılı açıklamada tuvalet önüne engelli personel görevlendirmesini doğruladı.

Belediye iştiraki şirkette daha önce de aynı görevi bir başka engelli personelin yaptığını belirtti. Emekli olan personelin yerine bir başka engelli bireyin görevlendirildiğini ifade etti.

Söz konusu personelin sahada temizlik gibi güç gerektiren işlerde çalıştırılmasının mümkün olmadığı açıklamasını yaptı. 

ETİKETLER
Konya Engelliler TBMM
Sıradaki Haber
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, son yolculuğuna uğurlandı
17:45
Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı
17:35
İsrail Cibaliya'da bir haftada 300 evi yıktı
17:33
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
17:22
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği TRT Bil Bakalım’da
17:13
İsrail Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu: 28 ölü
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan keyfiye, yenilikçi tasarımlarla sergilendi
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan keyfiye, yenilikçi tasarımlarla sergilendi
FOTO FOKUS
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ