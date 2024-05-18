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Türkiye
AA 18.05.2024 17:32

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

İzmir merkezli 11 ilde, kişisel verilerini ele geçirdikleri kişiler adına hesap açarak yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 15'ine adli kontrol şartı getirilerek 17'si serbest bırakıldı.

Sahte internet siteleri üzerinden "evde ek iş", "evde sabun paketleme", "süt yardımı", "belediye yardımı" gibi yanıltıcı ilanlarla başkalarına ait kişisel verileri ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hesaplar açarak yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri suçlamasıyla İzmir merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 27 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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