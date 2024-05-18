Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Önceki gece geç saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nogaylar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ö.Y. kontrolündeki tır ile İ.B.A. idaresindeki tır çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile araçlardan birinde bulunan 1 şahıs daha yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu tırda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.