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Türkiye
DHA 18.05.2024 14:15

İzmir merkezli bahis operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 11 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir merkezli bahis operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçları kapsamında, İzmir merkezli 11 ilde çalışma başlattı. Şüphelilerin oluşturdukları sahte internet sitelerinden 'Evde ek iş', 'Evde sabun paketleme', 'Süt yardımı', 'Belediye yardımı' gibi yanıltıcı ilanlarla vatandaşların T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel verilerini ele geçirdiği, bu bilgileri rızaları dışında kullanarak açtıkları hesaplarla yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.T. ve P.Y. adlı 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adreslerdeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

500 milyar TL'lik hesabı yönetiyorlardı

Şüphelilerin toplam 9 bin 600 kişi adına bilgileri ve rızaları dışında hesap açıp, yasa dışı bahis kaynaklı yaklaşık 500 milyon TL'yi açılan hesaplar üzerinden yönettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

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