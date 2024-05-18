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Türkiye
İHA 18.05.2024 14:08

Sivas'ta kaza: 11 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Sivas'ta kaza: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]

Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi.

Kazada Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde Volkswagen marka otomobil ile İ.İ sevk ve idaresindeki Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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