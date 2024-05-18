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Türkiye
AA 18.05.2024 14:40

Milli atletler Becerek ve Acet, İspanya'da birinci oldu

İspanya'daki Jaen Paraiso yarışmasında mücadele eden milli atletlerden Özlem Becerek kadınlar disk atma, Alperen Acet de erkekler yüksek atlamada birinci oldu.

Milli atletler Becerek ve Acet, İspanya'da birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Özlem ve Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Özlem, Andujar kasabasında düzenlenen organizasyondaki 59,25 metrelik derecesiyle kadınlar disk atma, Alperen de 2,24 metrelik derecesiyle erkekler yüksek atlamada zirvede yer aldı.

Fransa'nın Carquefou kasabasında gerçekleştirilen etkinlikte piste çıkan Turgay Bayram ise 8 dakika 42.72 saniyelik süresiyle erkekler 3000 metre engelli yarışını 3. sırada tamamladı.

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