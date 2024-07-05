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Türkiye
AA 05.07.2024 13:24

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

Yılmaz, bölgede önceden de yangın çıktığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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