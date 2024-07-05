Görme engellinin işlemini yapmayan bankaya 141 bin 934 lira para cezası kesildi

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, görme engelli B.G, özel bir banka şubesinde kendisine tek başına işlem yapamayacağının ve yanında noterden vekalet vereceği bir kişi olması gerektiğinin söylenmesi üzerine TİHEK’e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, B.G'ye ayrımcılık yapıldığına hükmederek şirkete üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası kesti.

Açıklamada, "Somut olaya konu olan olay bakımından; ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, ihlal iddiasına muhatap şirketin ekonomik durumu ve güçlü hukuki konumda bulunması, inceleme sürecinde gereken özeni göstermemesi göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhatap şirkete üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.