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Türkiye
TRT Haber 05.07.2024 11:23

Ankara’daki motokurye kazasının kamera kayıtlarına TRT Haber ulaştı

Ankara Keçiören'de geçtiğimiz nisan ayında yaşanan kaza, motokurye olarak geçimini sağlayan Atalay Koçaslan'ın hayatını kararttı. Kaza sonrası hızla kaçan araç sürücüsü, izini kaybettirdi, 2,5 aydır aranıyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. TRT Haber'e özel konuşan mağdur ailesi, failin bir an önce bulunmasını istiyor.

Şeyma Vural
Şeyma Vural
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Ankara Keçiören'de, 13 Nisan gece saat 03.40'ta motokurye Atalay Koçaslan, bir aracın hızla çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sürücü kazanın ardından aracından inmedi, ambulansı dahi aramadı, kuryenin üzerinden geçerek yoluna devam etti. İnsanlık dışı kazanın faili izini kaybettirdi.

Mağdur motokurye, kazanın ardından bacağının ampute edilme tehlikesi yaşadı. Doktorların çabasıyla kurtarıldı ancak artık ağır bir işte çalışamayacak.

Kamera kayıtlarına TRT Haber ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin kamera kayıtları toplandı. O görüntülere ise TRT Haber ulaştı. Ancak görüntülerde aracın detayları ve sürücünün kimliği tespit edilemedi. Dosyaya eklenen yeni görüntüler davanın seyrini değiştirebilir.

TRT Haber mikrofonuna konuşan mağdur aile de failin bir an önce yakalanması için çağrı yaptı.

"Bacağım iki kez kesilme tehlikesi atlattı"

6 kere ameliyat olduğunu söyleyen motokurye Atalay Koçaslan, "Bacağımda parçalı kırık ve açık yaralar vardı. Ciddi açık yaralar vardı bacağımda. 6 kere ameliyat oldum, 2 kere bacağım kesilme tehlikesi atlattı. 55 gün yattım hastanede. Çarpan kişi durmadı, kaçtı ve daha bulunamadı, 2,5 ay oldu" diye konuştu.

Mağdur motokuryenin annesi Aysun Dokumacı da failin bir an önce bulunmasını talep etti.

"Türk adaletinden kaçabileceğine inanmıyoruz"

Failin kaza anında soğuk kanlı olduğuna işaret eden Avukat Mehmet Fırat Can, “Maalesef mağdurun üzerinden geçerek arabayı kullanmaya devam ediyor. Gece vakti gerçekleşen bu kazada plaka parladığı için plaka da okunamıyor. 2 tane daha kamera kaydı tespit ettik. Umarım bu kayıtlarından bir şey çıkacak. Bu fail cezasız kalmamalı kaçsa da nereye kadar kaçabilecek. Türk adaletinden biz kaçabileceğine inanmıyoruz" dedi.

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu
 

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