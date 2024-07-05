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Türkiye
İHA 05.07.2024 10:39

Hatasız diye almak istediği otomobil sel hasarlı çıktı

Konya'da, hatasız, boyasız denilen bir otomobili almak isteyen kişi, aracı detaylı ekspertize götürdü. Ekspertizde yapılan kontrollerde aracın sel hasarlı olduğu belirlendi.

Hatasız diye almak istediği otomobil sel hasarlı çıktı

Konya'da otomobil almak isteyen S.B, satıcının hatasız ve boyasız olduğunu söylediği 2023 model otomobili inceledikten sonra ekspertize götürdü.

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın bazı bölmelerinde çamur ve su lekesi olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın sel hasarlı olduğu raporlandı.

Raporu gören S.B, aracı almaktan vazgeçerek iade etti.

"Torpido altlarında çamurlanma fark ettik"

Oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, "Araç bize motor, mekanik, kaporta boya, iç, dış kontrol tespit olarak geldi. Biz aracı incelediğimizde araçta hata boya olmadığı ama aracın bazı kısımlarında çamur lekeleri olduğunu belirledik. Aracın incelemesini detaylandırdığımızda koltuk altlarında paslanma olduğunu gördük. Aracın torpido altlarında ise çamurlanma fark ettik. Daha sonra yapılan tüm incelemelerin ardından aracın sel hasarı aldığını tespit ettik. Araç bize geldiğinde 10 bin kilometre, hatasız, boyasız 2023 model olmasıyla beraber alıcı ekspertiz kontrolü yaptırma ve yapmama arasında kararsızdı. Araç geldi ve kontrolleri yapıldı, sel hasarlı olduğu tespit edildi. Sel hasarıyla beraber elektronik sistemlerinde de hatalar verdiği ve araçta sorunlar yaptığı müşterimize beyan edildi" dedi.

Hatasız diye almak istediği otomobil sel hasarlı çıktı

"Ekspertiz yaptırmayı ihmal etmeyin"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Köker, "Vatandaşlarımız ekspertiz yaptırmayı ihmal etmesinler. Araç hatasız, boyasız olabilir ama bu tür olaylarla karşılaşıp mağdur olabilirler" diye konuştu.

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