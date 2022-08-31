Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alındı.
Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan 20 arazöz, 198 orman işçisi ve jandarma ekipleri ile havadan 8 helikopter ve 7 uçakla müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının etkilediği alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz