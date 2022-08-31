Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oluyor. Bu sebeple ilçedeki plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Meteoroloji, Kocaeli'nin aralarında olduğu 18 kenti kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle sarı kodla uyarmıştı.
Kaymakamlık, Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Etiketler: Kocaeli
Sıradaki Haber
Saman tozu kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz