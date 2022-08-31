Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.56'da, merkez üssü Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremin ardından yine aynı bölgede 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Birçok kentte hissedildi

Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 18,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Depremler Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da da hissedildi.

AFAD depremlerin ardından olumsuz bir ihbarın alınmadığını söyledi.

"6,6'lık deprem bölgede oluşan depremleri tetikledi"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de Sisam Adası'nın kuzeyindeki fayın kırılmasıyla oluşan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede oluşan stres birikiminin bu iki depremi tetiklediğini söyledi.