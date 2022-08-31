Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyesi firari yakalandı
[Fotograf: AA]
Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekibi, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.
F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Etiketler: Iğdır PKK/KCK Terör Örgütü
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