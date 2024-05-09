Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.05.2024 12:20

Antalya'da iniş sırasında yolcu uçağının lastiği patladı

Antalya'da Corendon Airlines'a ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçağın iniş sırasında ön tekeri patladı. Uçaktaki 190 kişi tahliye edildi.

Antalya'da iniş sırasında yolcu uçağının lastiği patladı
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Gazı açıp sohbete daldı, çakmağı çakınca hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türkiye'de her 15 dakikada bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor
12:47
Avustralya Başbakanı Albanese, Refah'a kara saldırısına karşı olduklarını söyledi
12:40
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin önerge reddedildi
12:24
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki
12:56
Bakan Yumaklı: Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük
13:02
Okullarda şiddete karşı yasa hazırlığı
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ