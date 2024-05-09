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Türkiye
İHA 09.05.2024 11:45

Önce araca çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girerek takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.

Hızlı bir şekilde şerit değiştiren araç, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobil takla atıp yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Önce araca çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı

Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi hastaneye kaldırdı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce araca çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı

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