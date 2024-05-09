Önce araca çarptı, sonra akaryakıt istasyonuna daldı

Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.
Hızlı bir şekilde şerit değiştiren araç, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.
Otomobil takla atıp yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi hastaneye kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.